紐卡素班主艾殊利炮轟賓尼迪斯「利字當頭」

紐卡素班主艾殊利日前接受訪問，為未能留下賓尼迪斯一事解釋，並炮轟對方去中國是「利字當頭」，對賓尼迪斯的選擇並不感到意外。

布魯士同班主艾殊利傾過會再買人

賓尼迪斯由2016年起帶領紐卡素，在今年6月合約結束後轉投中超的大連一方，據報年薪為1200萬鎊。這個59歲西班牙名帥的離開，令不少紐卡素球迷大感憤怒，矛頭直指班主艾殊利未有盡力將他留下。

艾殊利接受《每日郵報》訪問時大舉反擊，稱自己被對方耍得團團轉，他說：「他的所作所為，你會以為是先為球會，之後為自己，最後才是金錢。我會說實際上是金錢為先，之後到他自己，最後才是球會。他選擇了一條容易的道路，接受金錢然後前往中國，這令我很失望。如果他重返皇家馬德里或是去英超前六球會，我理解，但他只是為了金錢，那只需要一開始便這樣說。」

「我們一向認為要將他留下，即使是我個人意見也是如此。我完全被耍了，或許我不應該擁有一間球會。他要求加薪一半，我認為這是因為他知道這是不可能的。所有人都以為我們連少許也不願意多付一點，事實上只是我們的說話沒有影響力，但他有。」

賓尼迪斯在任3季，分別贏得英冠冠軍，在英超排第10和13，艾殊利表示對成績相當滿意，更有意開出長約：「有次他們正在商議續約1年，我當時說我的意願是8年，因為我做生意，投資時看的是中長線。現時中國的事情已成定局，之前他亦曾說過去中國的話可以賺得很多，所以我們對於他的選擇完全不感到意外。」（Goal.com）