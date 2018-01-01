紐亞：面對拜仁利物浦係弱勢

利物浦歐聯16強面對拜仁慕尼黑，拜仁門將紐亞有信心可以淘汰這支英超一哥。

利物浦現時在英超排榜首，相反拜仁現時落後榜首多蒙特9分，但拜仁門將紐亞有信心可以擊敗紅軍。

「利物浦有個很好的球季，上屆歐聯亦進入決賽，但他們肯定不會覺得抽好籤。利物浦反擊很快，前線又很有威脅，但面對拜仁的攻擊紅軍是處弱勢。」

「相信今次兩回合都是很精采的比賽。」

拜仁教練尼高高華現在充滿壓力，他表示與利物浦的比賽是50/50。

「我們很期待這場比賽，上屆利物浦殺入決賽，現在又是英超榜首，是歐聯大熱。」

「但我們是拜仁，而且我們先作客後主場，所以誰能晉級仍難說，不過我很有信心。」

季尾約滿離隊的拜仁翼鋒洛賓表示今場會是經典一戰。

「紅軍有很多球星，他們都很有創意而且貨真價實，到時氣氛很定很好。這是一個很好的抽籤，所有球員都想踢這樣的大賽。」(Goal.com)