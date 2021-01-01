紅魔名將雲尼斯達萊 講當年勁敵亨利

前曼聯射手雲尼斯達萊跟前隊友里奧費迪南在後者的YouTube頻道《Five》中說到當年同樣在英超火力驚人的阿仙奴名將亨利。

邊支英超球隊衛冕之旅表現最差？

二人在各為其主的2001至2006期間，於英超的攻力令對手聞風喪膽。雲尼斯達萊說起亨利：「我欣賞他，也研究他的比賽。亨利，嘩，他在英超確實有所成就，天啊，我想跟他比拼，推動自己。」二人首季一同角逐英超是在2001-02球季，亨利以24個入球贏得金靴獎，阿仙奴亦是冠軍，奠定錦標正是在奧脫福取得1：0的一場勝仗。至於雲尼斯達萊在他的英超首季，以23個入球並列第二，他在球季最後一日有望超越亨利，不過時任領隊的費格遜沒有把這位荷蘭射手放進陣容當中。雲尼斯達萊回想：「我希望挑戰金靴獎，但最後一仗領隊沒有把我納入大軍名單，他說：『孩子，你不會贏金靴獎的，我們沒有贏到聯賽。』後備席也沒有。領隊當時令我變得出色，難以置信。入球，你總要跟錦標聯上關係。」(Goal.com)