穿起利物浦戰衣 活出「紅」式風格

透過免費的Stand Red APP，活出晏菲路體驗，為利物浦打氣。

一如許多著名勁旅，利物浦的比賽戰衣也有著代表性的顏色。加上他們今季在英超的亮眼表現，更加引起注意。



渣打在Stand Red活動中，肩負團結「紅軍」球迷的使命，所有跟球會有關的東西都帶來最好，包括球衣。Stand Red是渣打新的免費app，令全球利物浦球迷團結一致，邀請大家在每個英超比賽日參與。透過app，渣打希望以科技的力量，讓全球球迷更接近晏菲路體驗。今季，準備好活出「紅」式風格。

有甚麼比穿起經典的紅色利物浦球衣，為「紅軍」打氣更好？

利物浦的紅色戰衣源於1890年代，但全紅概念由傳奇的辛奇利於1960年代引入，「把恐懼注到對手心臟」。2018/19球季球衣也跟從同一理念，全紅的設計，白色的「利物鳥」徽章，球衣也是有領設計。



陣中的梳頓沙基利亦感受到利物浦球衣背後的歷史。

該瑞士國腳說：「帶著自豪，穿起球衣吧。」



這個Stand Red app在球隊的英超賽事，讓你透過科技，為你的「紅軍」戰衣帶來生氣。Stand Red app讓你在每場英超比賽日掃描你的利物浦球衣，運用擴增實境技術，以動畫製作的內容、精選資料及故事，還有球迷意見，為球衣帶來生氣。

這個app亦有其他互動特色，譬如賽前來自「紅軍」傳奇及一隊球員的通知，讓你可以電子化觸碰到球員通道中「This is Anfield」的牌子，為高普大軍打氣。

在Apple App Store，還有Google Play Store可以下載免費的Stand Red app。今季透過這個app，跟球會、球員及千萬球迷同一陣線。如想知道更多關於Stand Red app的資訊，瀏覽：www.StandRed.com。