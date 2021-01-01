狼隊射手占美尼斯：入波其實唔係最重要

狼隊射手魯爾占美尼斯在效力馬體會時難以交出最佳水準，及後在賓菲加重新發光發亮，再在狼隊證明自己是近年英超球其中一名星級射手，他透露因為一個轉念。

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這位墨西哥球星在馬體會時上陣21場只得1個入波，後來轉會賓菲加，披甲120次射入31球，並吸引到狼隊垂青。他對Goal表示：「有天我意識到最重要的並非入波，而是一隊人的表現。」魯爾占美尼斯亦透露母親Martha Rodriguez的教誨也讓他從馬體會低潮重新站起來：「母親教會我，雖然有時人會犯錯或失敗，但要記得下一個機會總會來的。在場外做得好也會讓你在場上感覺良好的。現在場外我跟女兒和女友都有很穩固的生活，那讓我自豪，我知道她們會支持我，因此我可以繼續付出所有。」魯爾占美尼斯至今為狼隊踢了110場，累積48球。(Goal.com)