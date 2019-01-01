無懼UEFA調查 土耳其再做軍人敬禮賀賽和法國

繼上周五擊敗阿爾巴尼亞後，土耳其球員在周一賽和法國後，再集體於更衣室做出軍人致敬動作，預計將再度面臨UEFA調查。

近日土耳其派兵對敘利亞東北部的庫爾德武裝發動襲擊，惹來歐洲不少國家批評，當中法國更對土耳其作出制裁措施。

而在上周五土耳其對阿爾巴尼亞一仗，射入致勝一球的愛華頓前鋒辛克杜辛，賽後便於其Instagram貼出一張做出軍人敬禮動作的相片，並寫著︰「為了國家，尤其那些正為國家隊以生命戰鬥的人。」

除了辛克杜辛，土耳其國家隊的官方Twitter亦以一張同樣致敬動作的球員慶祝照片，作為登出H組積分榜形勢的背景圖片，連串事件隨即惹來UEFA展開調查。

Son sözü biz söyleriz! #EURO2020Yolunda 8. maçlar sonunda grubumuzda 19 puanla lideriz.



Bekle Avrupa geliyoruz! pic.twitter.com/VyREmsNr4B — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) October 14, 2019

而在周一法國對土耳其一仗賽前，便有法國政客要求把賽事取消，認為舉行賽事存在安全問題。但土耳其領隊根斯說︰「我們只是不想國家軍隊受到支配，想給他們一點支持，其他問題便交由特朗普及馬克龍處理。」但可以肯定的是，UEFA將再就今次致敬動作展開調查。(Goal.com)