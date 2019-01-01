渣打新app導航帶你遊覽晏菲路

透過免費的Stand Red APP，活出晏菲路體驗，為利物浦打氣。

晏菲路由著名的的建築師Archibald Leitch設計，建於1884年，位於利物浦的Anfield Road，這裡亦成就了不少歷史。

晏菲路球場歷史悠久，當中不少看臺亦十分有名，包括The Kop、杜格利殊看台及晏菲路看台等。而球場外則有是辛奇利大門，面上寫著的是無人不知的名句：YOU’LL NEVER WALK ALONE。

渣打銀行近日特別推出的Stand Red活動，希望球迷透過手機應用程式去體驗晏菲路。Stand Red app是由渣打銀行開發的一款免費應用程式，用於聯繫世界各地的紅軍球迷，希望各地球迷每個比賽日都像置身其中一樣，成為現場球迷的一員。

Stand Red App讓用戶在賽前30分鐘或在英超賽事期間以虛擬方式觸摸球員隧道中的“This is Anfield”標誌，以顯示你對利物浦的支持。在Apple App Store（iOS），還有Google Play Store可以下載免費的Stand Red app。透過這個app，進一步跟利物浦拉近距離吧。如想知道更多關於Stand Red app的資訊，瀏覽：www.StandRed.com。