洛賓或因傷掛靴：2星期內決定

洛賓早前公開宣布季尾離開效力多年的拜仁慕尼黑，原本打算繼續在球場打拼的他可能因傷患而改變主意，或就此告別球場。

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早前有報導指歐洲內外都不少球隊有興趣簽入洛賓，但這名荷蘭翼鋒透露自己或會因傷患而選擇直接掛靴：「我仍未落實決定，這是因為受傷的關係。我想回到球場時再作決定。最理想是在一至兩星期內做決定，不過現階段我不能保證什麼。這絕非容易做的一個決定，要考慮所有事情，足球及家庭兩方面都要合適。最簡單的決定就是掛靴，這會是選擇之一，不過我仍未確定。」

@ArjenRobben on his time at #FCBayern: "Ten years is a long time. I think it's a good sign when the time goes by so quickly. It shows that the time was special, that you had fun and felt happy here." #MiaSanMia pic.twitter.com/2SSW7EIKjM — FC Bayern English (@FCBayernEN) May 14, 2019

拜仁上周未能擊敗RB萊比錫以提早封王，但只要在對法蘭克福一戰保持不敗仍有可以錦標送別洛賓。（Goal.com）