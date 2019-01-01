法比加斯悼雷耶斯：我十分愛你
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曾跟雷耶斯在阿仙奴及西班牙當隊友的法比加斯在社交媒體發文：「我在足球世界第一個很棒的朋友。我在國家隊的隊友。他總是要開冷氣睡覺的，就算負10度也是。他也是十分謙虛的人，臉上常掛著微笑，是偉大球員及了不起的人。」
法比仔也提到，記得對方及家人曾在他16歲、在英格蘭過首個聖誕節時，邀請他到家裡去，還有在健身房和訓練後的足球網球遊戲；以及場上的默契：「我們在場上的連繫總是特別，很容易在線間找到你，你可以發揮影響力。我總說你是我們球壇其中一位極具天賦的球員，我知道我沒有說錯。兩日前我才在訪問提到你，或者這是一種示意去記得你，我的好友。」
法比仔更十分感性寫上：「我永不會忘記你，我們永不會忘記你。雷耶斯，你會長存我們心間，安息吧，我十分愛你。」
June 1, 2019
曾在2004至2007年於阿仙奴帶過雷耶斯的雲格，亦透過球會官方Twitter表示：「我聽到雷耶斯這個壞消息十分悲痛。阿仙奴家庭所有人向他的家人和朋友送上支持。他會永遠留在我們心裡。」(Goal.com)
Our club flag will remain at half-mast at Arsenal Training Centre.— Arsenal FC (@Arsenal) June 1, 2019
In loving memory of Jose Antonio Reyes ❤️ pic.twitter.com/Gpm0Y4HT7B