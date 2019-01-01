法比加斯悼雷耶斯：我十分愛你

前西班牙國腳雷耶斯因車禍意外去世，他的前隊友法比加斯及前阿仙奴領隊雲格都表示難過。

前阿仙奴翼鋒雷耶斯車禍離世

曾跟雷耶斯在阿仙奴及西班牙當隊友的法比加斯在社交媒體發文：「我在足球世界第一個很棒的朋友。我在國家隊的隊友。他總是要開冷氣睡覺的，就算負10度也是。他也是十分謙虛的人，臉上常掛著微笑，是偉大球員及了不起的人。」

法比仔也提到，記得對方及家人曾在他16歲、在英格蘭過首個聖誕節時，邀請他到家裡去，還有在健身房和訓練後的足球網球遊戲；以及場上的默契：「我們在場上的連繫總是特別，很容易在線間找到你，你可以發揮影響力。我總說你是我們球壇其中一位極具天賦的球員，我知道我沒有說錯。兩日前我才在訪問提到你，或者這是一種示意去記得你，我的好友。」



法比仔更十分感性寫上：「我永不會忘記你，我們永不會忘記你。雷耶斯，你會長存我們心間，安息吧，我十分愛你。」

曾在2004至2007年於阿仙奴帶過雷耶斯的雲格，亦透過球會官方Twitter表示：「我聽到雷耶斯這個壞消息十分悲痛。阿仙奴家庭所有人向他的家人和朋友送上支持。他會永遠留在我們心裡。」(Goal.com)