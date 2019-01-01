沙里：拜仁公開想簽赫臣奧杜爾唔尊重車路士

車路士領隊指責拜仁欠職業道德，公開追逐隊中小將赫臣奧杜爾，對車路士不尊重。

拜仁公開表示知道赫臣奧杜爾不想跟車路士續約，因此希望羅致這位英格蘭小將。據報拜仁已三次向車路士開價，求購這位想爭取更多上陣時間的小將。

拜仁體育總監沙歷咸美錫亦證實球隊十分想簽下赫臣奧杜爾，車路士領隊沙里炮轟拜仁不專業。

「他們正談及一名跟車路士仍有合約的球員，我認為他們不尊重車路士。我沒有補充，亦不和道最新情況，但我很滿意赫臣奧杜爾，他在防守上進步很多。」

「他現在需要在無球走位上下苦工，不過現階段他表現很好。我很滿意他，希望他可以留隊。」

過去幾週車路士傳出很多轉會消息，包括赫臣奧杜爾、法比加斯、莫拉達及韋利安會離隊，亦有傳車仔會簽希古恩、尼高路巴列拿、里安度柏利迪斯及安達施華。

沙里表示在季中有30天可以轉會實在瘋狂，認為應縮短至一星期或最多10天。（Goal.com）