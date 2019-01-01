沙里：我同普捷天奴都要贏獎盃

熱刺領隊普捷天奴帶隊成續理相，但一直都未有獎盃落袋，車路士領隊沙里表示他和普師都要贏取獎盃才能繼續留下。

普捷天奴近年將熱刺變成一隊可以穩奪歐聯資格的球隊，而且在英超爭標路上仍有機會。而且在英超列強都大灑金錢下，熱刺的成功更是令人印象深刻。

不過，普帥亦常被質疑仍未為熱刺贏得獎盃，車路士領隊沙里亦表示自己與普捷天奴都需要用獎盃去證明自己。

沙里表示：「普捷天奴是個很好的領隊，甚至是現時其中一個最好領隊，但我亦認同他需要贏取獎盃 ，希望不是足總盃。」

「我認為我都一樣，當然，普捷天奴已在熱刺4年，我在車路士只有6個月，而我覺得任何人初次來到英超都會很難捱。」

「普捷天4年、高普4年，兩人都未贏過錦標就知有多難。哥迪奧拿第一季都難捱，要在英超建立一支好球隊需要很多時間。」

沙里還透露11月作客熱刺慘敗一役，賽後在更衣失看到球員被摧毀的表情，就知這場比賽對他們，對球迷有多重要。

「球員們需要時間去搞清為可會表現那麼差，但其實只要看賽事頭15分鐘就知，我們與熱刺心理上有很大差別，熱刺充滿積極性及決心。」

然而，沙里已確信球隊已重燃鬥心。

「現時大家鬥心不錯，是時候解決些問題。有時我們不懂得面對逆境，但上場在順境時我們都不懂面對。上場我們領先兩球，但之後被對手兩分鐘內連續4次射門中目標，證名我們防守意識不夠。」(Goal.com)