沙里：我要球員傳波快 簡迪唔夠快

沙里不打算把簡迪重新移到防中位置，全因他認為這名法國中場傳波不夠快。

踢開防中的簡迪被沙里安排踢較前位置，而佐真奴代替他踢防中。

3場賽事定沙里生死

簡迪今季為車路士上陣35次，射入4球，但對車仔近期頹勢無幫助。

沙里被問到把簡迪移離防中，是否球隊戰績低迷原因，沙里回應指簡迪並不完全合適他的戰術。

「作為防中，我要求他們傳波很快，這不是簡迪最好的位置，他對我們很重要，但防中不是他最好位置。」

有人表示簡迪已贏得兩次英超冠軍及世盃冠軍，沙里則表示那是在另一套體系。

沙里的戰術體系近期被球迷質疑，但沙里仍堅持。「戰術問題是一個假設問題，我清楚一切，落後時我要換入前鋒，領先時要換入防守球員，但我想從另一角度看足球。」

「我明白球迷現時很困惑，因為他們習慣勝利，現在我們遇到困難，解決方法只得一個，就是踢出好表現爭取好成績。」

「我們已經沒有 太多時間，但我們正嘗試解決問題，這絕不容易，我們已嘗試跟球員談談，重溫錄影希望可改善問題，但我們要三日踢一場比賽，實在沒有太多時間。」

「我要相信我們能進步，並立即進步。上場我們表現較佳，所以賽果不能反映現實。上半場我們表現很好，但下半場我們完全沒有入球機會。曼聯只有數次機會就攻入兩球，所以我們要解決一個問題，在禁區內欠決鬥心和侵略性的問題。」（Goal.com）