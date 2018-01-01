沙里：係時候諗夏薩特前程

夏薩特未來會否留在車路士仍是未知之數，而車路士領隊沙里表示現在是時候解決這個問題。

夏薩特一直有傳會離開車路士轉投皇馬，而他本人亦沒有否認過。

不過這位比利時翼鋒說過現時只會專注場內表現，問到沙里夏薩特的問題時，沙里坦言是時候要解決這個問題。

「我是領隊，不是主席，我不能控制轉會，我只能告訴球員場內應做甚麼，但我同意是時候要解決這個問題。」

19 - Eden Hazard has been directly involved in 19 goals in the Premier League this season (10 goals, nine assists); the most of any player in the competition. Leader. pic.twitter.com/Si7ZWPtv8T — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2018

近期沙里把夏薩特安排在假中鋒位置，但夏薩特坦言自己最佳位置是翼。

雖然沙里堅持把夏薩特移入中路，但仍表示他可以踢多個位置。

「他可以踢翼，亦可以踢中場，我很喜歡他踢中間，因為他可以入波，而且可為隊友帶來空位，但當然，他可以繼續踢邊。」

「他是很出色的球員，是車路士史上其中一名重要球員，所以我相信他可以為球隊入更多入球。」

「我不知他希望踢翼還是前鋒，但如果他踢中鋒有上場表現，我會繼續把他放在中路。他已踢了4場假中鋒，並射入3球加3次助攻，所以我看不到問題。」

沙里更透露柏度因傷或要休戰10天。(Goal.com)