兵工廠 v 水晶皇宮

沙加爆粗鬧球迷 比利連︰我哋個個都有情緒

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阿仙奴在周日英超被水晶宮逼和失分，當中被換出的隊長格列沙加更爆粗鬧球迷，但隊友比利連貼文維護他的不智舉動。
阿仙奴2：2和水晶宮 沙加怒插球迷

雖然兵工廠在比賽首10分鐘已連入2球，但之後被水晶宮追和2︰2完場，而賽事中沙加被換出時惹來主場球迷的歡呼贊同，但剛獲選為隊長的他甚為不滿，慢慢步出球場浪費時間之餘，更做出聆聽球迷噓聲的挑釁動作，並爆粗鬧球迷及離場後即除下球衣返回更衣室。

此連串不當行為隨即惹來批評，領隊艾馬利說︰「他做錯了，但我們會私下解決，我會聽他怎說。」

但隊友比利連則在社交平台貼文說︰「我們都是人，會有情緒，有時不易應付，現在是時候互相支持，而不是增加壓力，只有團結才可獲勝。」

現在外間關注的是沙加會否因此被除去隊長資格，而比利連亦是阿仙奴繼沙加之外5位隊長人選的其中一人，其他尚有奧巴美揚、拿卡錫迪及奧斯爾，但後者已被艾馬利雪藏。(Goal.com)

 

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