歐霸盃32強車仔阿仙奴抽好籤

緊隨歐聯16強抽籤後上演的,是歐霸盃32強抽籤,兩大爭標熱門倫敦雙雄車路士及阿仙奴同時抽得好籤,車仔將面對馬模,而阿仙奴則鬥巴迪。

阿仙奴2:3負聖人 22場不敗告終

車仔與兵工廠在分組賽同樣輕鬆晉級,同以5勝1和不敗成績首名出線32強,抽籤後分別遇上瑞典球隊馬模及白俄羅斯的巴迪,晉級難度不大。

至於從歐聯降格歐霸盃的拿玻里,則遇上蘇黎世,而拉素對西維爾將是32強另一場強勁戲碼。(Goal.com)

歐霸盃32強抽籤(主者先踢主場賽事)

柏辛域陀尼亞 Vs 薩格勒布戴拿模

布魯日 Vs 薩爾斯堡

維也納迅速 Vs 國際米蘭

布拉格斯拉維亞 Vs 亨克

卡斯洛達 Vs 利華古遜

蘇黎世 Vs 拿玻里

馬模 Vs 車路士

薩克達 Vs 法蘭克福

些路迪 Vs 華倫西亞

雷恩 Vs 貝迪斯

奧林比亞高斯 Vs 基輔戴拿模

拉素 Vs 西維爾

費倫巴治 Vs 辛尼特

士砵亭 Vs 維拉利爾

巴迪 Vs 阿仙奴

加拉塔沙雷 Vs 賓菲加