歐聯16強抽籤 曼聯硬撼PSG 紅軍對拜仁

歐聯16強抽籤在周一晚舉行,最矚目一戰絕對是次名出線的曼聯硬撼巴黎聖日耳門,而英超榜首利物浦則遇上拜仁慕尼黑。

佐敦軒達臣:利物浦準備好贏獎盃

今季表現不濟的曼聯在小組僅以次名出線,在16強將面對法甲班霸PSG,而之前與PSG同組、次名出線的利物浦則遇上拜仁。

另一英超勁旅曼城抽到史浩克04,熱刺將面對多蒙特。至於西甲勁旅巴塞隆拿將鬥里昂,皇家馬德里則對阿積士。(Goal.com)

歐聯16強抽籤(主者先踢主場賽事)

史浩克04 Vs 曼城

馬德里體育會 Vs 祖雲達斯

曼聯 Vs 巴黎聖日耳門

熱刺 Vs 多蒙特

里昂 Vs 巴塞隆拿

羅馬 Vs 波圖

阿積士 Vs 皇家馬德里

利物浦 Vs 拜仁慕尼黑