歐聯決賽前為雷耶斯默哀

雷耶斯今日因車禍離世，歐洲足協宣布將於今晨舉行的歐聯決賽前舉行默哀儀式，以紀念這名西班牙球星。

法比加斯悼雷耶斯：我十分愛你

由利物浦及熱刺合演的歐聯決賽即將於馬德里體育會主場上演，而歐洲足協剛宣布在開賽前會為今日因車禍離世的前馬體會球員雷耶斯舉行默哀儀式。歐洲足協主席Aleksander Ceferin表示：「歐洲足協以至整個歐洲球壇都為雷耶斯去世的消息而難過，我們對其家人好友致深切慰問。雷耶斯有精采的球員生涯並獲獎無數，對於他英年早逝我難過又驚訝。」

Everyone at UEFA is shocked & hugely saddened to learn that José Antonio Reyes has died aged 35.



A Spanish international with 5 @EuropaLeague titles, Reyes will be sorely missed by the football world.



Our thoughts are with his family & friends at this terrible time. pic.twitter.com/EW4btJ9Vf9 — UEFA (@UEFA) June 1, 2019

雷耶斯逝世的消息震驚球壇，包括法比加斯及亨利在內等不少球星都發文悼念這名效年過多間大球會西班牙球星。（Goal.com）