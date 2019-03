歐聯歐霸8強抽籤 曼聯鬥巴塞 廠仔撼拿玻里

周五晚歐聯及歐霸盃8強抽籤順利完成,當中歐聯曼聯抽得下籤遇上巴塞隆拿,曼城與熱刺上演英超內訌。歐霸盃方面阿仙奴面對意甲勁旅拿玻里。

歐聯8強之中有4支英超球隊,結果曼城及熱刺將要交鋒內訌,而更不幸的曼聯將面對冠軍熱門巴塞。

利物浦則抽得好籤遇上波圖,兩隊上季曾在16強交鋒,紅軍在首回合作客便以5︰0大勝而回。至於有C朗壓陣的祖雲達斯面對阿積士。8強首回合比賽將在下月9日及10日上演,一周後的16日及17日上演次回合。

歐霸盃方面,阿仙奴面對從歐聯降格的拿玻里,同市勁敵車路士則對布拉格斯拉維亞。(Goal.com)

歐聯8強抽籤

曼聯 Vs 巴塞隆拿

利物浦 Vs 波圖

阿積士 Vs 祖雲達斯

熱刺 Vs 曼城

歐霸8強抽籤

阿仙奴 Vs 拿玻里

維拉利爾 Vs 華倫西亞

賓菲加 Vs 法蘭克福

布拉格斯拉維亞 Vs 車路士

*前者首回合主場