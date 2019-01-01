歐國盃抽籤 德法葡陷死亡之組 路維︰好刺激！

2020歐國盃分組賽抽籤順利完成，當中焦點落在德國、法國及葡萄牙3大勁旅同時編入F組，成為死亡之組。

3屆歐國盃冠軍德國、以及世盃冠軍法國及衛冕的葡萄牙，同被編入「死亡F組」，同組尚有Path A或D勝方，有機會是羅馬尼亞、冰島或科索沃等，肯定十分難打。

然而德國領隊路維說︰「我們的比賽將成為焦點，我為此感到高興，我想球員一樣覺得興奮。當然這一組是死亡之組，每隊都需要發揮極限才可出線，這將是在德國上演的足球嘉年華，我十分期待。」

其他分組方面，英格蘭遇上在世盃4強的對手克羅地亞；西班牙抽得好籤同組只有瑞典、波蘭；而荷蘭則是烏克蘭及奧地利，相信不太難打。

歐國盃賽事於明年6月12日揭幕，24隊組成6組，每組首兩名出線，另有4席最佳第3名出線權。今屆賽事將破天荒於12個國家舉行，至4強才會師倫敦上演。(Goal.com)

2020年歐國盃分組抽籤

A組：意大利（主）、威爾斯、瑞士、土耳其

B組：比利時、丹麥（主）、俄羅斯（主）、芬蘭

C組：荷蘭（主）、烏克蘭、奧地利、Path A或D勝方

D組：英格蘭（主）、克羅地亞、捷克、Path C勝方

E組：西班牙（主）、瑞典、波蘭、Path B勝方

F組：德國（主）、法國、葡萄牙、Path A或D勝方

（主）為主辦國