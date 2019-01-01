梅頓斯拿玻里入球數超越馬勒當拿

拿玻里在歐聯E組作客以3：2力挫薩爾斯堡，其中前鋒梅頓斯個人獨取兩球，在拿玻里歷來入球數字超越阿根廷傳奇馬勒當拿，意義非凡。

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梅頓斯今仗兩度助拿玻里領先，球隊兩度被追平後，後備上陣的恩斯治尼最終鎖定勝局。梅頓斯為拿玻里累積攻入116球，超越傳奇球員馬勒當拿，現時只落後射入121球的前隊長咸錫。

拿玻里教練安察洛堤在賽後表示：「今晚對他以及我們都很美妙。這是場引人入勝的賽事，我們全場保持專注，取得良好結果。我在賽前曾告訴恩斯治尼，他將會獲派上場及決定比賽勝負，我不是魔術師，但我曾這樣對他說！」

32歲的梅頓斯在2013年由燕豪芬加盟拿玻里，當時據報轉會費為950萬歐元。2016/17是他入球最多的一季，攻入28個意甲入球以及6個盃賽入球，今季就暫時在7場意甲射入4球，並在歐聯取得3個入球。（Goal.com）