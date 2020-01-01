東方菁英盃4：1反勝南區 李志堅擔心傷兵潮

周日的菁英盃B組分組賽，東方龍獅在大埔運動場鬥冠忠南區，前者憑藉辛祖梅開二度，以及艾華頓、梁冠聰各建一功反勝對手錄得兩連捷。然而，東方前鋒艾華頓今場受傷，令球隊勝利付上額外代價。

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東方今場有香港隊門將葉鴻輝季內首度正選，不過球隊6分鐘因為後防犯規失12碼，被史提芬彭利拿操刀射入落後0：1。東方狂攻，半場前由辛祖接應角球飛頂追平。換邊後仍是東方攻勢佔優，先有艾華頓52分鐘左路傳中變笠射入網，加上辛祖55分鐘及梁冠聰各建一功，終以4：1大勝一場。

東方雖然大勝，不過小將鄭子森撞傷鼻，再有艾華頓弄傷右膝，加添兩員傷兵。東方主帥李志堅賽後說擔心球隊傷兵問題：「辛祖感覺好了一點，但其實有傷在身，盧卡斯本身狀況不理想，但三人之中以艾華頓較令人擔心，要把他送往醫院檢查。」他又提到16歲中場馬希偉初次上陣不怯場，盼續用菁英盃機會培養小將。

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此外，李志堅重提愉園一役的失利，強調球隊短時間內失兩個角球不能接受，但喜見近兩仗球隊提升集中力，即使領先也未有放鬆。至於費蘭度因為做手術養傷，他盼望這位球員在12月復出成為球隊聖誕禮物。至於尾場，愉園憑盧斯安奴及莫漢睿各建一功，以2：0力克升班馬晉峰錄得兩連勝，壓過東方升上榜首。愉園今場有曼聯前青訓中場查理史葛首度正選，但因狀態未足只是踢了半場便被換走。(Goal.com)