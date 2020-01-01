有片睇︰意丁球隊教練打自己球員紅牌被逐

意大利丁組聯賽賽事於周日發生罕見事件，格羅塞托老牌教練馬治連因打自己球員，被球證以直接紅牌趕出場。

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事緣在格羅塞托對蒙泰羅西的聯賽，領先1︰0的格羅塞托於比賽尚餘16分鐘時，馬治連決定以昔日「白頭前鋒」拉雲拿利兒子馬迪亞拉雲拿利入替中場克里特拉，但後者被換出後於後備席不滿地大發雷霆，惹來馬治連回身出手打他頭部，並引起一陣混亂。

雖然事件平息後馬治連已返回草地觀戰，但球證即時以紅牌把他趕出場，幸球隊最終仍維持1︰0勝局。