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曼聯平28年來最差開局

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曼聯在雙紅會負利物浦，17戰只得26分，是自90-91年的最差開局。

曼聯負利物浦後，今季17戰得26分，平90-91年球季的最差紀錄，當年英超仍未成立，最終曼聯排第6，落後該年冠軍阿仙奴24分。

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曼聯今季已失掉29球，比上季全季更多，現時利物浦領先曼聯19分，是史上17場時最大差距。

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賽後摩連奴都認輸，表明曼聯今季目標只能爭前四。

「要奪英超？當然沒可能，我沒有能力帶領球隊後上，但我們可以以第4名衝線。我們一定可以像一般有歷史的好球隊守住前6，但我們仍有機會爭前四，首先我們要取得第五，然後再衝前四。」(Goal.com)

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