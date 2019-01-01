新加坡準備就緒 迎接更精彩的Allianz Explorer Camp Football Edition Asia 2019

Allianz Explorer Camp Football Edition Asia 2019將在7月23日正式展開，新加坡已準備就緒，好好感受這個為期4日活動的熱烈氣氛。

由Allianz倡議的Explorer Camp，希望把全球各地的年輕青人聚合起來，藉著培訓他們新的技術、思想和自信，助他們發掘潛能。不同內容的Explorer Camp提供由足球以至天氣等不同資訊，給予勇於為將來付出的年青人最大支持。

透過一系列球場內外的活動去表揚不同地方年青人的探索精神，Allianz希望可發掘新一代領袖，這正是Allianz的目標之一。自1910年，Allianz已為中國沿海城市提供火災及水災保險，令這個名字早已為人所熟悉。Allianz在亞太區的足跡不斷擴張，現時僱員超過32,000人，在14個國家為超過1,800萬人提供服務。

為了令亞洲區成為集團重要的業務基地，Allianz展開了一項數碼化大計，以業績明顯增長為目標。為繼續在更多不同層面投放資源，藉此提升對相關社會話題的關注，以及教肯下一代，Allianz一直與不同的體育隊伍、文化活動及組織，以及教育項目合作，分享同一理念。

其中一個引以為傲的合作，便是10年前與德甲班霸拜仁慕尼黑合力籌辦Allianz Explorer Camp Football Edition Asia。自此之後，來自不同洲份，超過8個國家的300名以上年青人，透過參與為期數天的足球訓練營認識Allianz，令足球成為Allianz在亞洲區的重要宣傳工具。

正當足球把世界各地的年青人聚在一起，今年的Allianz Explorer Camp Asia亦不只提供足球活動，參加者可在球場以外的地方參與性質截然不同的活動，可在拜仁知名教練的督導下訓練，同時亦有機會在無人機競速聯賽一顯身手，以及接受相關訓練。另外，他們不單可到訪最新落成的新加坡樟宜機場，更有機會在這4日足球營參加當地文化之夜。而最難能可貴的是，他們可與曾為拜仁在2008至2012年間上陣80場射入23球的前鋒奧歷見面。

Allianz Explorer Camps以往在亞洲的成功已不用多說，接下來新的重要一頁，將在未來4天的新加坡訓練營展開。