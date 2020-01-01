政府周六開放球場 球迷可以入座欣賞港超聯

千呼萬喚，足總在周四(11月5日)終於宣布政府批准重開球場，讓球迷可以入場欣賞港超聯菁英盃比賽。足總主席貝鈞奇指這是多方面努力的成果，希望球迷安心入場欣賞賽事。

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足總周四宣布喜訊，經過多方面討論之後，終於決定在周六起重新開放球場予球迷入座。按照政府相關部門建議，各大球場可重開觀眾席，但供佔用座位不得超過座位數目的75%，及同一行座椅不可有連續超過4張座椅被佔用，並有相應的防疫措施要遵守。

足總主席貝鈞奇宣布喜訊時說：「足總爭取了一段時間，終於政府批准周六重開球場，而且觀眾席位置開放比例約70%左右，容許入座的人數算多，當然希望球迷多點入場。以旺角場為例，最多可以開放予約4000多位觀眾，讓大家在周末周日可以重新入場。」貝氏又指球迷要遵守防疫指引及保持社交距離，期望可以一直開放球場直到季尾。

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東方龍獅主帥李志堅指，職業足球賽始終需要有球迷入座：「開返球場是好事，證明所有事情開始進入正常狀態，職業足球賽就是要有球迷支持，無論是自己球迷或者是對方球迷都會令球賽更熱鬧。」堅Sir補充，球隊各部門可以因應球迷入場安排宣傳事項，各部門可以回復正常運作。

周六有兩場賽事，頭場是3時晉峰在元朗大球場鬥冠忠南區，尾場是5時30分東方龍獅鬥愉園。愉園今季引入3位外援，包括曼聯前青訓球員查理史葛，以及尼日利亞雙箭頭艾迪比帝及羅拔奧圖，愉園主帥鮑家耀表示：「幾位外援能否上陣，仍然要看狀態而定。球迷餓波已久，可以入場當然是好事，無論捧哪一隊都會令現場氣氛更加好。期望球迷多加支持愉園一班後生仔，踢得好多點支持，踢得不好都多加鼓勵。」(Goal.com)

2020/21賽季菁英盃

A組：天水圍飛馬、理文、傑志、標準流浪

B組：東方龍獅、愉園、冠忠南區、晉峰

菁英盃賽程如下：

日期 時間 秩序 球場

11月7日(六) 下午3點 晉峰 對 冠忠南區 元朗大球場

11月7日(六) 下午5點30分 愉園 對 東方龍獅 旺角場

11月8日(日) 下午3點 理文 對 天水圍飛馬 元朗大球場

11月8日(日) 下午5點30分 標準流浪 對 傑志 旺角場

11月11日（三） 晚上8點 愉園 對 冠忠南區 旺角場