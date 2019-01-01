摩納哥解僱亨利 返兜前任主帥

今季初才上任摩納哥主帥一職的前法國射手亨利，經過20場比賽後，因戰績差被球會解僱，摩納哥並宣佈再次騁用前任主帥渣甸。

摩納哥今周擺免亨利的教練職務，直至今日，正式宣佈解僱這名前法國球星，同時與前任主帥渣甸再續前緣，簽約兩年半。

亨利是在10月接替渣甸任摩納哥新帥，可是執教20場賽事只得5勝，令摩納哥現時排在聯賽尾二。

摩納哥CEO華施耶夫表示亨利絕對是球壇名宿，可惜球會太多不利因素，包括球員傷停，防礙他帶領球隊走出危機。

「我想在此感謝亨利，他努力嘗試把球會帶離困境，他的確需要更多時間去實現他的計劃，可惜我們已沒有太多時間，須要立即做出決定，因此我們決定與亨利結束關係。」

亨利在一月轉會市場有很多動作，包括羅致法比加斯等四名球員，可是仍未趕及上陣亨利便遭解僱。

摩納哥已5場不勝，上周主場1:5負斯特拉斯堡，令球隊現時只排聯賽19位，距離安全線有3分距離。

亨利早前更因為出言攻擊斯特拉斯堡左閘堅尼拿拉的祖母而被批評，最終要道歉收場。

3日後的法足盃摩納哥再以1:3不敵梅斯出局，令亨利帥位更危。

華施耶夫在解僱亨利同時，亦承認當初解僱渣甸時間過早。

「渣甸帶領的摩納哥是球會史上其中最耀眼一章，今日他的故事會繼續下去，他值得有這個機會。」(Goal.com)