愉園1：1賽和東方龍獅 理文表態不接受菁英盃補賽

愉園解決保險費問題之後，周六晚上復出在旺角場聯賽鬥東方，前者憑藉守將林衍廷建功，以1：1逼和東方龍獅。不過，愉園是否可以踢菁英盃4強仍有變數，因為該仗對手理文發聲明不滿足總處事手法，不接受補賽安排。

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愉園周六早上獲得足總紀律委員會上訴小組放行，晚上7時在旺角場鬥東方，一眾年青球員餓波之後踢來特別積極。開賽33分鐘，東方有費蘭度博到12碼，不過盧卡斯操刀被屠俊翹撲出。愉園大難不死，38分鐘由林衍廷禁區左路勁射破網領先成1：0。補時階段，愉園查理史葛起腳被葉鴻輝擋出再中柱，半場領先一球。

換邊之後，東方換入辛祖及艾華度強化攻守，57分鐘由費蘭度角球傳予林恩許頂入。60分鐘，東方再有黃金機會，黃梓浩禁區起腳被屠俊翹擋出，辛祖混亂中起腳一射高出。愉園戰至84分鐘再有機會，羅拔奧度禁區內勁射中楣，最終雙方各一言和。同日另外一場，傑志在小西灣運動場鬥冠忠南區，前者憑藉巴爾拿建功及基爾頓補時絕殺，以2：1險勝對手開齋。

賽後，東方3戰7分排第1、傑志3戰5分排第2、南區3戰4分排第3、愉園3戰3分排第4。另外，理文發表聲明不接受足總上訴委員會推翻此前判決，不會接受菁英盃4強安排補賽，此時如何處理有待足總和球會進一步協商。東方已經打入菁英盃決賽，主帥李志堅表示不便評論友會決定，但就希望同行的決定以大局為重。至於愉園主帥鮑家耀指，他們會聽從足總安排行事，但最好是可以安排補賽，讓兩隊球員多一個機會比賽。(Goal.com)