「快樂領隊」高普引起紅軍迷共鳴

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Stand Red活動推動球迷對球會各方面的熱愛。Stand Red是渣打新的免費app，令全球利物浦球迷團結一致，邀請大家在每個英超比賽日參與。透過app，渣打希望以科技的力量，讓全球球迷更接近晏菲路體驗。今季，準備好活出「紅」式風格。

其中一個活出「紅」式風格的正是領隊高普，他正帶領球隊在聯賽領先群雄。高普為晏菲路帶來希望、樂觀、狂野的氣氛，「紅軍」球迷自90年代初期便對此夢寐以求。

隨著利物浦現正在英超領先，我們了解一下「快樂領隊」高普，他有可能帶領球會步向新一代王朝。

這位在史特加出生的教練，退役後僅1天，便執起緬恩斯教鞭；他在緬恩斯教了7年，之後轉投多蒙特。在多蒙特贏過德甲，也闖進過歐聯決賽，3年過去，這位兩度贏得德國超級盃的教頭迎來新挑戰－－執教名門利物浦，並要喚醒這個「沉睡中的巨人」。



「紅軍」上季殺入歐聯決賽，現正於英超領先。高普的激情在利物浦的比賽表露無遺，也感染了球迷更佳團結支持球隊。無疑高普是團結球迷的好榜樣。透過Stand Red app，你可以跟其他球迷分享你對這位51歲教頭的熱愛，還有為他打氣。



「紅軍」英超比賽前，高普或球會傳奇、一隊球員給你通知！這個app亦有其他互動特色，譬如讓你可以電子化觸碰到球員通道中「This is Anfield」的牌子，為高普大軍打氣。

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