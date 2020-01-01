希斯基：單膝下跪撐黑人平權已變成綽頭

前英格蘭國腳希斯基相信，單膝下跪傳達黑人平權（Black Lives Matter）訊息的運動已變成了綽頭，他提醒大家真正帶來改變的實質舉動更為重要。

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較早前昆士柏流浪足球總監萊斯費甸南在球會官網的聲明中表示：「單膝下跪並不會為足球帶來改變，但行動會。」前利物浦和英格蘭球星希斯基支持相關說法：「我們把這變成了一個綽頭，也遺失了想表達的訊息，逐漸淡化。你單膝下跪，很好，但你又做了甚麼呢？改變在哪裡？我明白萊斯的意思，我們需要改變，不只是單膝下跪。我不是說這個動作完全沒作用，但我們真的要坐言起行。我們需要更多討論，研究如何可以有更多人種（於教練和管理層面）作代表。」希斯基說人不喜歡改變，但多樣化是好的，也對足球是好的。

更多隊伍

希斯基現時是自己第一家效力球會兼家鄉球會李斯特城的大使，亦在支持女足發展出一分力。執教「狐狸」女足的摩根（Jonoathan Morgan）是頭兩級賽事中僅3個黑人、亞洲人、少數族裔教練中的其中一位；摩根家庭的父親Rohan是主席，兩位女兒Holly和Jade也擔任球會隊長和總經理。希斯基認同摩根家庭在女足的努力，並說：「很有趣，讀書時我也踢男女混合的足球，OK的，但我從未如此認真看女足。女足真的有出色的球員和隊伍，值得大家多點注意。以往大家對女生踢波有偏見，但現在沒有了。以前女生被叫去打籃網球，練田徑，但為何不可以踢波？在李斯特城的女生有此機會，我們有本地聯賽很好，也以職業環境作目標。」(Goal.com)