巴塞拜仁達成協議 古天奴外借一年

巴塞隆拿及拜仁慕尼黑分別確認，巴西球星古天奴將外借一年，拜仁在租借期後將擁有購買權。

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古天奴在2018年1月由利物浦加盟巴塞，不過表現不似預期，上季上陣54場錄得11個入球及5次助攻。巴塞希望放售古天奴，早前盛他會回歸英超但未有成事，現時拜仁將成為這個巴西球星的下一站。

ℹ️#FCBayern and @FCBarcelona have agreed a deal in principle for the transfer of @Phil_Coutinho on loan with an option to buy.



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巴塞隆拿的發言人Guillermo Amor在接受訪問時證實了這宗交易：「我可以確認古天奴的外借已經達成協議。路明尼加與我這周在巴塞隆拿，與球員及其經理人達成協議。外借期會是一年，拜仁之後有權買斷。現時尚欠一些細節，例如身體檢查和簽名。」拜仁方面同時確認已經達成相關協議。

另一方面，巴塞對舊將尼馬回巢的傳聞就不置可否：「尼馬是巴黎聖日耳門的球員，不宜說得太多。」（Goal.com）