尼馬打球迷或停賽8場 杜慈：爭勝心太強

Ninguém gosta de perder, eu então ... quem me conhece sabe o quanto sou competitivo e o quanto a derrota me abala. Mas perder faz parte da vida de um atleta, nos faz crescer, nos faz pensar, nos faz MELHORAR. Feliz de poder voltar a jogar, de voltar a fazer gol e me sentir bem dentro de campo, mas o sentimento maior hoje é de tristeza. 🙏🏽

