尼馬：加盟PSG以來最好狀態

尼馬認為自己處於加盟PSG以來最佳狀態，並準備好助球隊挑戰歐聯錦標。

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尼馬在2017年夏季以世界紀錄2.22億歐元身價加盟 ，儘管頭82場上陣轟入70球，但這位巴西球星似乎仍未能重現在巴塞時的水準；當中有傷患，也有不少關於他品格的爭議報道等影響。不過，這位28歲球星有信心再返高峰：「這3年間我學到很多東西，我經歷了開心及困難的時刻，特別是因傷患令我不能上陣的時候。在隊友的幫助下，我終於可以克服這些難關，並專注於值得專注的地方，以場上的表現去換取錦標。我們的球迷和球會會見到大家的奮鬥精神。我覺得現在是我加盟以來的最佳狀態，大家就像一家人，想贏歐聯錦標，因為我們跟這冠軍前所未有這樣接近過。」PSG下周三將在歐聯8強鬥阿特蘭大。(Goal.com)