拉舒福特又入波 曼聯7連勝

這位蘇格蘭國腳今季各賽事合計只曾8次上陣,有傳在1月轉會窗會被外借走,據報些路迪感興趣。不過,自上季於摩連奴麾下打進一隊,這位中場繼續在球隊找自己位置。他說:「自我5歲開始,曼聯就是我的生命,為我支持的球隊效力是我最想做的事。我仍然年青,跟領隊、教練團隊及陣中的世界級球員學習。我急不及待在這大球會繼續成長。」



看守領隊蘇斯克查也補充,麥湯米尼很年輕就在球會,從青訓晉升,並穩定進步,他為此子簽下新合約感到十分高興。(Goal.com)