安玻里門將面對47次射門不失創紀錄
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艾馬利話藍斯在阿仙奴可以有個好結局
雖然阿特蘭大全場共有47次攻門之多，其中前鋒艾真度高美斯有9次射門、中場伊利錫有8次、前鋒杜雲沙柏達有7次。
而達高禾斯基全場合共救出17次中龍射門，便創出意甲自2004/05球季的最高紀錄，協助安玻里打和0︰0搶得護級重要1分。
由費倫天拿外借的達高禾斯基今季共為球隊8次上陣，之前在「紫百合」亦只上陣過9次。
17 - @EmpoliCalcio 's Bartlomiej Dragowski has made 17 saves, Serie A record for a goalkeeper since 2004/05 (since Opta have these data). Superman. #AtalantaEmpoli— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 15, 2019
其實阿特蘭大早前以4︰1大勝博洛尼亞一仗，已創出自1932年以來首支意甲球隊在首15分鐘賽事射入3球的紀錄。
而他們失分後，便失去與正爭奪歐聯席位的第4位AC米蘭同分的機會。(Goal.com)