如果馬勒當拿、比利、施丹喺今時今日市價多少？

以下內容未必可以作準，或者純粹作娛樂性參考，但想想不同年代的巨星如放在今時今日，又會市值多少呢？

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足球明星轉會身價愈來愈高，事實上，10大轉會費其中8單，都是在2017或之後發生，計有C朗、基沙文、古天奴、麥巴比等，動輒過億歐元。而打破紀錄、2017年尼馬轉投 一單，更高達2.22億歐元（兩億鎊）！



要推算以往的巨星在今日值幾錢確實很難，但或者通脹這類的基本指標可以用作參考。譬如，巴塞隆拿在1982年將馬勒當拿從小保加引入，付出500萬鎊，換算至2020年就大概等如1750萬鎊。

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當然，影響球壇財政的因素也包括轉會市場的本質、球賽電視播放的費用、球員的市場價值等。

球員 原本身價 (年份) 今日市值 (通脹) 告魯夫 92萬2000鎊 (1973) 1100萬鎊 馬勒當拿 500萬鎊 (1982) 1750萬鎊 朗拿度 1950萬鎊 (1997) 3500萬鎊 施丹 4700萬鎊 (2001) 7700萬鎊

*價格以英鎊計算，並基於綜合消費物價指數通脹.

又以大部分職業生涯也效力山度士的比利為例，沒甚麼歷史參考去推算他今日的身價，但想想他是一代巨星，甚至可能比現役的尼馬更有才華，23歲就兩奪世界盃，如果發生在今天，他身價可能超過3億鎊。

不過，誠如以上所說，決定轉會費的因素也可以很多，包括球員年紀、聲譽、能力、合約長短等，然而，有以上資料作有趣參考，亦未嘗不好玩！(Goal.com)