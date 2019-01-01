大埔前鋒伊高沙托尼當選香港足球先生

香港足球總會舉行足球明星頒獎典禮，大埔贏得9個獎項成為最大贏家，包括香港足球先生及最佳教練，分別由伊高沙托尼及李志堅贏走。

伊高沙托尼今季表現大勇，幫助球隊贏得聯賽冠軍，結果順利贏走香港足先生獎項，同時是最佳前鋒、球員之星及最受球迷歡迎球星獎項得主。伊高沙托尼表示，捧走香港足球先生獎項證明他全季的努力，又說這是他足球生涯之中最好的時刻。

此外，第2次贏走最佳教練獎項的李志堅說，他連續8年累積職業教練的經驗令他比起對手更好地處理不同情況，又希望球迷多加欣賞各位教練的付出，繼續支持香港足球。（Goal.com）

香港足球明星選舉獎項得主

最佳門將：謝德謙(冠忠南區)

最佳後衛：法比奧(陽光元朗)、梁諾恆(R&F富力)、艾華度(和富大埔)、馮慶燁(和富大埔)

最佳中場：夏志明(冠忠南區)、費蘭度(傑志)、陳肇鈞(和富大埔)、黃威(和富大埔)

最佳前鋒：伊高沙托尼(和富大埔)、盧卡斯(傑志)

最佳青年球員：鄭兆均(理文)、胡晉銘(香港飛馬)

最受球迷歡迎球星：伊高沙托尼(和富大埔)

球員之星：伊高沙托尼(和富大埔)

神射手獎：洛迪古斯(東方龍獅)、盧卡斯(傑志)

最佳教練：李志堅(和富大埔)

香港足球小姐：王淑芬(愉園)

香港足球先生：伊高沙托尼(和富大埔)