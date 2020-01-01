多蒙特季前訓練營有份 辛祖入「魔」大計係咁先？

曼聯有意收購查頓辛祖一事傳了好一段時間，但隨著該英格蘭翼鋒在多蒙特季前訓練營榜上有名，並隨大隊赴瑞士，此子入「魔」的機會似乎更加渺茫。

高普回顧鎖定英超冠軍：喊到同唔到老婆講嘢

有指曼聯經過幾個月周旋，本有望以大概1.2億歐元將辛祖收歸旗下，上周似乎可以完成這單交易，多蒙特亦屬意在季前訓練營前搞掂。然而，曼聯未能趕上多蒙特設下的期限。早前查頓辛祖被見到在倫敦出現，但多蒙特迅速為事情降溫：「球員在訓練營前回家是很正常及沒問題的，只要並不危險就可以。在我們看來，那些圖片中看來，並沒有違反現時新冠肺炎的衛生指引。」這位20歲球員也被指已跟曼聯就個人條款達成共識，但多蒙特行政總裁華斯基周三堅稱兩個球會並沒有任何洽商。(Goal.com)