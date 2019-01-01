堤亞高施華透露掛靴時機

巴西後衛堤亞高施華表示，若他覺得自己在球場的作用不再，將會選擇掛靴。

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堤亞高施華現年34歲，這個效力巴黎聖日耳門的球員稱，或會參考施丹當年急流勇退的做法，不希望自己有朝一日踢出「尷尬」的表現。

雖然對堤亞高施華來說，掛靴看來不是短期內的事，但施丹在2006年世界盃後以34歲之齡退出，成為了很好的參考對象，他在接受 官方雜誌訪問時說：「我希望可以雙腳離棄我前自行決定退出，我不希望有一日會覺得自己不再在最佳狀態，對手可以輕易地擊敗我。我很高興我的職業生涯是成功的，希望盡可能在高峰引退。施丹在世界盃後隨即掛靴，我是那種方式的粉絲，在某個時機我都會這樣做。」

施丹現時已成為皇家馬德里的主教練，但堤亞高施華就暫時未有意走上同一道路，他形容自己不是一個領導者，比較適合出任助教或一般教練。

堤亞高施華現時正出戰美洲國家盃，預料他將代表巴西在星期五的八強賽事正選上陣鬥巴拉圭。（Goal.com）