堤亞高施華告別PSG 下一站或者上「車」

PSG歐聯決賽飲恨不敵拜仁慕尼黑，隊長堤亞高施華證實已經踢畢在球隊最後一仗，他會在約滿後離隊，被盛傳會加盟車路士。

巴塞會長候選人透露曾跟高普接洽

這位35歲後衛2012年從AC米蘭加盟 ，奠定主力的地位，儘管6月底時應該已跟卡雲尼等人離隊，但他和祖普莫亭都續多兩個月，令他們可以參與歐聯較後階段。PSG勇闖歐聯決賽，但0：1不敵拜仁，堤亞高施華對RMC Sport表示：「那是我跟PSG最後一場的比賽了。我很傷心，想跟球迷道歉。謝謝所有球迷的愛。我會以另一身分回來這個我愛的球會。我希望踢多3到4年，及參加在卡塔爾的世界盃。」據悉，車路士和費倫天拿都希望簽入這位巴西球星。PSG教頭杜曹在賽後記者會透露可能會盡最後努力嘗試留住這位隊長：「堤亞高施華是我的隊長，可以跟他共事是我的榮幸。他跟我們續約兩個月，在場上掏盡心力，爭取這個歐聯錦標，他確實值得贏到的。我將會跟球會和他去搞清楚狀況，不論決定如何，他仍會是我的球員。他在我心中，能跟他合作實在太棒了。」(Goal.com)