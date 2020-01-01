周六晚10時巴塞鬥皇馬 伊度奧難忘國家打吡

香港時間周六晚上10時，巴塞隆拿將在西甲主場鬥皇家馬德里，合演國家打吡。兩軍名宿伊度奧及列當度賽前回憶，大讚這項盛事特別刺激。

伊度奧在2004至2009年效力巴塞隆拿，5季轟入超過100球，是西甲最成功的非洲射手。這位前鋒說至今仍然難以忘記初次代表巴塞踢國家打吡的感覺：「加盟巴塞總是會期待遇上皇馬。那時候比賽前的一星期我們感覺特別緊張，一入場全場爆滿，結果我們大勝皇馬3：0，那是我發夢也想不到的感覺。」

今季巴塞換上朗奴高文執教，4戰7分排第10出閘脫腳，皇馬5戰10分排第3，首位是6戰11分的皇家蘇斯達。伊度奧期望朗奴高文可以帶隊擊敗皇馬重上正軌。勝負關鍵，伊度奧說還看美斯：「美斯始終是世界第一，只要他踢出水準，我們便可以享受他的足球。」

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皇馬前中場列當度說，國家打吡是世界上最特別的比賽，他最記得1996/97球季皇馬在班拿貝球場2：0擊敗對手：「那時候巴塞有費高及朗拿度，擁有這樣的高手，但我們仍然以2：0擊敗他們，這就代表我們有幾優秀，那一季我們保持了24場不敗戰績。」他又表示國家打吡的戰果難以猜測。(Goal.com)