史高斯撐蘇B值得坐正

曼聯名宿史高斯撐看守領隊蘇斯克查值得坐正。

C朗士砵亭年代訓練唔識停

曼聯在歐聯16強首回合0：2不敵PSG，是蘇斯克查接手以來第一次輸波。不過史高斯力撐對方：「我不覺得蘇斯克查坐正有甚麼問題。我知道有人因PSG一場而有所質疑，但PSG是勁旅，就算最有經驗的教頭都有機會輸波。我認為蘇B所做到的事也展示出他絕對值得一個機會。」史高斯認為他跟很多人一樣對「紅魔鬼」現時的陣容有信心，並覺得蘇斯克查把喜悅帶到球隊。

"We won't panic because we've lost a game — our mindset won't change at all," Ole says. "We need to keep working the way we want to play and they way we approach games will always be in an attacking, positive frame of mind." #MUFC pic.twitter.com/rehBfdggMG — Manchester United (@ManUtd) February 15, 2019

曼聯接下來足總盃對戰慘吞曼城6蛋後再回主場比賽的車路士，史高斯表示：「蘇斯克查作為曼聯領隊會想贏錦標的，PSG一仗後，足總盃有可能是他們唯一有機會贏的一項。車路士能否反彈？蘇斯克查要小心處理。不過『藍戰士』信心受打擊，或者曼聯有機會佔優。」(Goal.com)