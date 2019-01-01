南韓左閘李榮杓回望過去 指2002世界盃改變亞洲球員形象

南韓左閘李榮杓今次跟隨多蒙特傳奇隊訪港，他表示很享受和一眾昔日隊友及對手交流，並且向球迷交代個人近況。這位亞洲一代最佳左閘表示，2002年世界盃是改變亞洲球員形象的重要一頁，同時也改變了他的人生。

42歲的李榮杓跟隨多蒙特傳奇隊訪港，全賴每周一次打羽毛球保持運動量，他的身型比起現役球員時代沒有太大走樣。說起亞洲球壇崛起的一刻，無疑是2002年韓日世界盃，當年南韓打入4強得到殿軍，轟動全球，這也是亞洲足球隊至今在世界盃舞台的最佳成績。

李榮杓回看2002世界盃，直指這段時間是他人生的轉捩點：「2002世界盃非常特別，是南韓足球史上最重要的一頁。回看2002，所有南韓人都走上街頭支持國家隊踢世界盃，每一間球會都在尋找好球員，包括亞洲球員。就是這屆世界盃開始，歐洲球會開始發現亞洲也有出色球員，可以去到歐洲立足。」

李榮杓在2002世界盃之後，與朴智星跟隨希汀克教練去了荷甲球會 ，從此展開他的歐洲足球生涯，後來效力過熱刺、多蒙特、沙地阿拉伯球會希拉爾及加拿大的溫哥華白浪，直到2013年退役。李榮杓說，直到現在他仍然不敢相信當年拿了殿軍：「這是南韓足球史上的分水嶺，在之前和之後，完全是兩個世界。南韓人自此對於足球的看法有改變，興建了很多足球場，K league也開始有新發展。這是世界足球史和亞洲足球史的重要一頁，也是我個人最好的一頁。」

不過，在2002世界盃之後，亞洲球隊在此後近幾屆都未能再入4強，李榮杓說是歐亞兩地傳統文化的不同有所影響：「歐洲人如果有小朋友，會放手讓他們踢足球，亞洲人的概念總是要孩子讀書，做醫生或者律師。無論是傳統、歷史或者體格上，亞洲人要發展足球都比較困難。」

有見及此，現職足球評述員的李榮杓也發展了有關足球與教育方面的生意，與南韓政府合作研究計劃，平衡新生代讀書與踢足球的情況。談到今次多蒙特傳奇隊計劃，他說是一個雙贏的局面：「亞洲球迷對於多蒙特很有興趣，球迷藉比賽可以再見昔日偶像，一眾隊友也可以聚舊，絕對是百利而無一害。」