前祖記CEO入主國際米蘭

國際米蘭宣佈，宿敵祖雲達斯前CEO馬路達，會擔任球會新CEO。

馬路達2010年加盟祖雲達斯，在今年9月請辭前，球隊達成意甲7連霸。

早前有傳他會轉到意大利足球協會工作，但突然宣佈加盟祖記宿敵國際米蘭。

國米自2009-10年後已沒有贏過意甲，聘用馬路達是重建球隊的第一步。

馬路達在國米官網表示從今天起，自己是偉大國米的一份子。

「我對此非常自毫，我會做好這份重要的工作。今次是我生涯一個很重要的經驗，有很重責任，不過我不害怕，去開始新一頁你一定要做個勝利者。」

馬路達將會成為國米的體育CEO，與安東尼奧同一職位，但會專注球會的企業活動。

國米現時排聯賽第3，但已經與榜首祖雲達斯差14分，主席張康陽表示要成為一支勝利球會及成功公司，轉變是很重要。

「國際米蘭希望可以經常取勝、踢得更有娛樂性及用足球加強與人聯系。馬路達是一個適合人選。」(Goal.com)