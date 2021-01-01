利雲度夫斯基偶像多 欣賞球員有邊個？

拜仁球星利雲度夫斯基說到以往及現今欣賞的球員，他有很多心水，並坦言難以選出一個史上最佳。

邊支英超球隊衛冕之旅表現最差？

利雲度夫斯基在拜仁及德國名宿、1990世界盃冠軍成員馬圖斯與《Bild》的訪問中說：「不能點名單一球員，球員們塑造時代。你也曾經在其中。過去10、15年是美斯、C朗拿度、朗拿甸奴，之前有巴西前鋒朗拿度。總是會有非凡又有才華的球員，表現出足球的樂趣。世界級球星總是能令複雜的東西看來簡單。」這位波蘭射手續說：「我很明確記得，當我6歲時只有一個偶像，就是巴治奧！之後迪比亞路成為我的典範，但當時我太年輕，未能完全分辨到他的特色。之後我欣賞亨利，他的走位及入波技能，令我希望模仿他的一切。」(Goal.com)