保頓獲收購避過清盤危機

現時位處英甲榜末的老牌球會保頓，宣布完成放盤交易，令他們避過清盤危機，將可以繼續在英格蘭職業聯賽體系中比賽。

百年老號貝利遭英足聯除名

日前另一球會貝利已被英足總除名，保頓則再獲14日寬限期。他們早前與Football Ventures (Whites) Limited的交易告吹，但保頓在星期三發出聲明，表示已經達成協議。

Breaking: We are pleased to announce the sale of Bolton Wanderers to Football Ventures (Whites) Limited has been completed.



https://t.co/HUrXBKeVB2 #BWFC — Bolton Wanderers FC (@OfficialBWFC) August 28, 2019

球會在官方網站上表示：「這是其中一個曾面對過最複雜的情況，但很高興地我們終於在一個滿意的情況下出售予Football Ventures。職球員及球迷之前被逼面對艱難情況，很高興他們的忠誠及耐心終於得到回報。當然，球會找回步伐的時候仍將會面對不少困難，但有很多人心中都很重視保頓。現在，我們會與球會的班主有個全新開始。」

保頓在2011/12球季由英超降班，今季在英甲被扣12分，現時以負11分敬陪末席。（Goal.com）