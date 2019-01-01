些路迪新帥連儂：唔好將我同羅渣士比

羅渣士突然離開些路迪，重返英超執教李斯特城，些路迪隨即請前主帥連儂回巢任暫代領隊。

些路迪暫代領隊連儂表示不希望與前領隊羅渣士比較。

連儂曾在2010至2014年執教些路迪，其間贏得3次聯賽冠軍，他在記者會上透露本來正在度假。

「我本來已經執好泳褲，但現時我跟你們在一起，你們一定很高興吧。但我肯定這是一個明智選擇性，球會對我很有信心。」

Neil Lennon speaking to the media at Celtic Park as he returns to #CelticFC as manager.



NL: "It was a no brainer. I'm very grateful to be here. The board have put faith in me to see out the rest of the season and the most important thing is the club." pic.twitter.com/bJHeA1iF0g — Celtic Football Club (@CelticFC) February 27, 2019

連儂表示會把自己的風格帶到些路迪，「現時最重要是球會，球隊剛走了一名好領隊，我要修補這個問題。」

「球隊在羅渣士帶領下很利害，上次我接手球隊時情況完全不同。而戰術上每人都不同，我不想跟羅渣士比較。」

「我知有些人一定會拿我倆比較，但我倆是完全不同的人。羅渣士把奪標的定位提高了，人人都談及10連霸，但我目標只是8連勝，就由現在開始。」

「我會踢進攻足球，就像羅渣士一樣，這是些路迪的dna。」

連儂首場賽事會對赫斯，之前他執教喜伯年時對赫斯曾被球迷擲硬幣。

連儂表示自己已成熟不少，當初執教球隊時以為可控制全世界，但之後就學懂成熟，而且仍有爭勝動力。

「今年我行為良好，沒有跟球證旁證嘈過，對於我行為問題，我會好好管理，沒有人想坐在看台上不能領軍，所以我會好好處理自己的情緒。」(Goal.com)