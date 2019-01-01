丹尼斯蘇亞雷斯外借阿仙奴至季尾

巴塞中場丹尼斯蘇亞雷斯正式外借至阿仙奴，直到今季尾。

丹尼斯蘇亞雷斯剛與巴塞續約至2021年，但在外借至阿仙奴的合約中，列明阿仙奴有權於今夏買斷這名西班牙中場。

Goal.com在一月時已報道過丹尼斯蘇亞雷斯是阿仙奴領隊艾馬利的目標，二人之前曾在西維爾合作過，可謂相當熟悉。

巴塞昨日在官網宣佈此消息，但一度被刪走，直至昨晚落證實這宗轉會。

艾馬利在阿仙奴官網表示很高興丹尼斯蘇亞雷斯加盟兵工廠，並表示在西維爾時已很熟悉他，他可以出任多個進攻位置，絕對可以幫助球隊。

丹尼斯蘇亞雷斯亦已在魯營說再見，並在主交網絡發表感性告別文。

「你們都是很神奇的人，感謝你們，我們將來會再見，巴塞隆拿加油。」

Sois un grupo increíble! Gracias por tanto, hasta pronto. Sort y Força Barça Sempre ❤



You’re a group of amazing people! Thank you for everything, see you soon. Good luck and Força Barça ❤ pic.twitter.com/3n9BkBRv3S — Denis Suarez (@DenisSuarez6) January 31, 2019

丹尼斯蘇亞雷斯將要跟伊禾比及米希達利恩爭位。丹尼斯蘇亞雷斯自2016年加盟巴塞後共為球隊上陣71次，但今季上陣機會大減。

至今只曾兩次於聯賽上陣，以及出戰6次盃賽。效力巴塞期間共射入8球，贏得1次西甲、2次西盃及2次西超盃。(Goal.com)