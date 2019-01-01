不滿食好西被批 列貝利爆粗「問候」全家

列貝列早前在社交網站貼上與家人「食好西」的影片，卻惹來生活奢華的批評。對於一眾批評者，列貝利亦毫不客氣，在網上爆粗「問候」眾批評者的母親以至祖宗十八代。

不為拜仁3000萬鎊心動 車仔誓留奧杜爾

效力拜仁慕尼黑的列貝利早前在德甲歇冬期間到訪名廚Salt Bae的餐廳，並在twitter上拍片與一眾支持者分享喜悅。惟據報他在餐廳消費高達每人1000歐元，其後外間有人批評他生活奢華。對於批評者的攻擊，列貝利隨即高調反擊，他寫道：「2019年就以妒忌及憤怒作開始，我想對那些因避孕套失效才出生的人說：我＿你＿母及祖母，甚至是祖宗十八代。我沒欠你什麼，我的成功全賴上帝、自己、家人及朋友的支持，你們什麼都不是。當我捐錢予慈善機構時你們又不報導？」

列貝利與拜仁的合約將於今夏完結，外間普遍相信他以自由身離隊他投。（Goal.com）