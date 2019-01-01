VAR混乱增多 兰帕德呼吁在场边设置显示屏
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切尔西主帅弗兰克·兰帕德认为，英超裁判如果想要正确地执行VAR，就必须开始设置场边的显示器。
随着赛季的进展，VAR的使用受到了越来越多的关注，最新一轮的英超赛程中提出了更多的问题。
上周六，埃弗顿队的迈克尔·基恩在与布莱顿队的阿隆·康诺利的比赛中发生了意外碰撞，基恩因此受到处罚。裁判最初没有判罚点球的决定被推翻。
曼联3-1战胜诺维奇城和周日阿森纳与水晶宫的平局也有类似的VAR干预的问题。
球场上的裁判据说已经被告知要尽量少使用场边的屏幕，但兰帕德认为这是一个必须改变的立场。
“是的，我认为这是VAR的一部分。我认为当它进入英超联赛时，情况会是这样的。”他在切尔西与曼联的联赛杯比赛前的新闻发布会上说。
他说：“我认为，现在处在我认为他们必须这样做的阶段。它是很困难的。我不是一个敲鼓的人。”
“这并不容易，即使有了VAR，也有人为因素的影响，因为他们是检查变量的人，而且有点自以为是。”
“我认为在周末我们会看到一些修正。希望我们能尽快找到合适的中立立场。”
“我认为把显示器放在球场的一边是前进的方向。”
在切尔西4-2痛击伯恩利的比赛中，迈克尔·奥利弗给卡勒姆·哈德森-奥多伊一个点球的决定被推翻，这名边锋因此被出示黄牌。
伯恩利的主教练戴奇对哈德逊-奥多伊的行为提出了严厉的批评，但兰帕德坚持认为这名年轻球员并没有欺骗的意图。
“我什么也没对他说。我觉得没有必要。在我的新闻发布会后，我在比赛当天问了他发生了什么。”兰帕德补充道。
“他说有过接触。很明显，当你从后面看它的时候，它会碰到你的后背。我知道它很轻。我不是说这是一个明确的惩罚，但肯定不是跳水。”
“我不确定肖恩在说话之前是否从各个角度看了回来，但这并不是真正的跳水。如果这是跳水的话，那么你将开始分析每一点的接触。”