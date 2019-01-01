VAR混乱增多 兰帕德呼吁在场边设置显示屏

切尔西主帅相信这一改变将有助于避免在上周末看到的一些有争议的事件。

切尔西主帅弗兰克·兰帕德认为，英超裁判如果想要正确地执行VAR，就必须开始设置场边的显示器。

随着赛季的进展，VAR的使用受到了越来越多的关注，最新一轮的英超赛程中提出了更多的问题。

上周六，埃弗顿队的迈克尔·基恩在与布莱顿队的阿隆·康诺利的比赛中发生了意外碰撞，基恩因此受到处罚。裁判最初没有判罚点球的决定被推翻。

曼联3-1战胜诺维奇城和周日阿森纳与水晶宫的平局也有类似的VAR干预的问题。

球场上的裁判据说已经被告知要尽量少使用场边的屏幕，但兰帕德认为这是一个必须改变的立场。

“是的，我认为这是VAR的一部分。我认为当它进入英超联赛时，情况会是这样的。”他在切尔西与曼联的联赛杯比赛前的新闻发布会上说。

他说：“我认为，现在处在我认为他们必须这样做的阶段。它是很困难的。我不是一个敲鼓的人。”

“这并不容易，即使有了VAR，也有人为因素的影响，因为他们是检查变量的人，而且有点自以为是。”

“我认为在周末我们会看到一些修正。希望我们能尽快找到合适的中立立场。”

“我认为把显示器放在球场的一边是前进的方向。”

在切尔西4-2痛击伯恩利的比赛中，迈克尔·奥利弗给卡勒姆·哈德森-奥多伊一个点球的决定被推翻，这名边锋因此被出示黄牌。

伯恩利的主教练戴奇对哈德逊-奥多伊的行为提出了严厉的批评，但兰帕德坚持认为这名年轻球员并没有欺骗的意图。

“我什么也没对他说。我觉得没有必要。在我的新闻发布会后，我在比赛当天问了他发生了什么。”兰帕德补充道。

“他说有过接触。很明显，当你从后面看它的时候，它会碰到你的后背。我知道它很轻。我不是说这是一个明确的惩罚，但肯定不是跳水。”

“我不确定肖恩在说话之前是否从各个角度看了回来，但这并不是真正的跳水。如果这是跳水的话，那么你将开始分析每一点的接触。”