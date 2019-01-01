VAR弄人 阿森纳后卫哀叹：那粒进球是有效的

枪手的后卫认为他在对阵水晶宫的比赛中打进了关键的制胜一球，但进球却被判无效。

帕帕斯塔索普洛斯抨击了英超使用VAR的做法，他抱怨说，在过去的一周中，VAR夺走了阿森纳宝贵的四分。

周日，埃梅里的球队在两球的领先优势下最终被水晶宫2-2逼平，但帕帕认为自己在比赛最后时刻取得了戏剧性的胜利，他在客队没有处理好角球的情况下，将球踢穿了亨尼斯十指关。

但是，尽管裁判马丁·阿特金森判定进球有效，但在VAR官员贾里德·吉列特认为钱伯斯在比赛中犯规后，最终还是改判了进球无效。

回放显示这是一个非常艰难的决定，而就在不到一周之前，阿森纳在0-1输给谢菲尔德联队的比赛中被漏判了一个明显的点球。

再次，帕帕是事件的核心，当他在接角球时，球衣被扯了下来。

然而，这一次没有VAR的回看，阿森纳输掉了比赛。这是一个中后卫坚持不能接受的情况。

31岁的他说:“在英超这样的世界顶级联赛中，VAR必须得到更好的利用。”

“上周的点球很明显，他们没有启用VAR，我们输了比赛。本周，这是一个进球。我又看了一遍，卡勒姆什么也没做。我们丢了三分。”

“当然，我们也犯了错误，我们可以谈论这些错误，为什么我们会失球，为什么我们没有进球。”我们可以讨论很多事情，但上周和本周，如果VAR使用得更好，我们还有四个点。

“如果我们今天得到19分，那就不同了。当然，我们必须改进，我们必须工作，做得更好。但我们也必须看看发生了什么。”

“VAR对我来说是一个很好的解决方案，但是裁判必须每次都使用它。我相信英超是世界上最好的联赛，所以一切都必须完美。”

周日的平局意味着阿森纳在过去的八场联赛中只赢了两场，他们离冠军联赛的位置还有四分的差距。

帕帕和大卫·路易斯的进球让他们在10分钟内就占据了有利的位置，但是当VAR因钱伯斯对扎哈的犯规而判给了水晶宫一个点球后，后者缩小了比分上的差距。

下半场开始不久，乔丹·阿尤的后门柱头球将比分扳平，让客队保住了一分，尽管后半场阿森纳施加了一些压力，拉卡泽特两次差点破门得分。

“我们有很多机会结束比赛，但是我们没能成功，”帕帕哀叹道。“他们进的第一个球是一个点球，在那之前他们没有机会。”

“下半场我们有一个不幸的时刻，之后我们有足够的机会。我们必须取得更多的分数。我想我们是不幸的。”